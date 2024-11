Im Prozess um die Messerattacke an der Hafenbar in Burg (Jerichower Land) sind nun erstmals Freunde des Angeklagten zu Wort gekommen. Sie berichten von Schläger, aber nicht von einem Messer.

Prozess um Messerangriff an der Hafenbar in Burg: War am Herrentag alles ganz anders?

Stendal. - Ist das die große Kehrtwende im Prozess um die Messerattacke am Herrentag an der Freiluftbar im alten Kohlehafen in Burg? Oder ein Versuch von Freunden, den Angeklagten zu entlasten? Am Landgericht Stendal gibt es Zweifel.