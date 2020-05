In Burg ist ein 17-Jähriger von zwei jüngeren Jugendlichen angegriffen und geschlagen worden. Dabei wurde er verletzt.

Burg (vs) l In Burg ist ein 17-Jähriger von zwei Jugendlichen verprügelt und verletzt worden. Die beiden Täter - ein 14- und ein 16-Jähriger - lauerten ihm an der Unterführung der Bahnschienen am Marienweg auf, beschuldigten ihn und während der eine ihn festhielt, schlug der andere auf ihn ein. Das Opfer wurde verletzt und vom Rettungsdienst behandelt.

Die Polizei konnte die beiden Täter am Gummersbacher Platz ausfindig machen und stellte ihnen eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aus. Danach wurden sie an die Eltern übergeben.