Radtour durchs Jerichower Land geplant? Für Radfahrer an der Bundesstraße 246 in Möckern ist das jetzt noch sicherer. Denn: Es lauern einige Unfallschwerpunkte auf der Strecke.

Radfahrer an der B246 in Möckern sehen jetzt Rot - und das ist ausnahmsweise mal positiv

Entlang der Bundesstraße in Möckern sollen weitere Radwege farbig markiert werden.

Möckern. - Autofahrer und Radfahrer entlang der innerörtlichen Bundesstraße 246 in Möckern werden in Zukunft öfter mal Rot sehen. Das ist gut. Denn es gibt einige Unfallschwerpunkte in Möckern.