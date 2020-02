Die Mobile Beratung hilft Betroffenen in Burg. 2016 gab es sogar 40 Übergriffe in Burg und in der Region.

Nicole Grandt studierte Soziologie und Politikwissenschaften und sammelte bereits in Niedersachsen rund zehn Jahre Erfahrung als Journalistin. Dabei rückte besonders das Fotografieren in den Fokus ihres Interesses. Themen, mit denen sie sich häufig und gern auseinandersetzt sind Politik, Jugend, Bildung, digitale Medien und Soziales. nicole.grandt@volksstimme.de ›

Burg l Um dem Phänomen rechter Gewalt auf den Grund zu gehen, traf sich die Volksstimme mit dem Team der Mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt. Die Vertreter dieser Einrichtung baten allerdings darum, nicht namentlich genannt zu werden, da sie aufgrund der Brisanz ihrer Tätigkeit nicht in den Fokus von potenziellen Tätern geraten wollen und Übergriffe auf die Räumlichkeiten oder auf die dort Arbeitenden befürchten. „Wir versuchen zwar hauptsächlich mit den Opfern zu arbeiten und wenig mit den Tätern zu tun zu haben, aber wenn in diesem Bereich arbeitet, gerät man zwangsläufig in die Schusslinie“, erklärt eine der Sprecherinnen des Teams.

Dass rechts motivierte Übergriffe ein Problem sind, das in Sachsen-Anhalt zahlreich vertreten ist, zeigt die Statistik, die die Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt vorlegt. Im Jahr 2018 gab es 154 Angriffe mit 290 betroffenen Personen, 2017 waren es 198 Fälle und 2016 sogar 290.

Täter mit rassistischem Motiv

Auch im Jerchiower Land gab es Tatbestände rechter Gewalt. 2018 wurden sechs Fälle gemeldet, 2017 waren es neun und 2016 sogar 40. Für 2019 liegen die aktuellen Zahlen noch nicht vor, wie Polizeisprecher Falko Grabowski erklärt. Diese würden erst Anfang April veröffentlicht. Am häufigsten sind Personen betroffen, bei denen die Täter ein rassistisches Motiv hatten. Allerdings geraten auch Menschen, die eine andere politische Gesinnung haben, ins Visier der Täter. Auch Personen, die beispielsweise homo- oder transsexuell sind, haben unter den Angriffen zu leiden.

„Das Besondere an rechter Gewalt ist, dass sich Täter und Opfer oft nicht kennen. Personen werden zu Opfern aufgrund von beliebigen Merkmalen. Und neben den körperlichen Folgen gibt es natürlich auch die Signalwirkung: Ihr seid hier nicht willkommen“, erklärt das Team der Opfer-Beratung. Dies seien auch die Folgen nach Attentaten wie in Hanau oder Halle gewesen. „Ich hatte nach diesen Vorfällen Beratungen“, erinnert sich ein Team-Mitglied. „Diese fanden praktisch direkt vor dem Fernseher statt, wenn das so eine starke Auswirkungen auf die Familie hatte.“ Die Familie sei völlig aufgelöst und verängstigt gewesen, hätte sich in ihrem bisher angenehmen Umfeld nicht mehr sicher gefühlt. In einigen Fällen berät das Team nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Familien, besonders, wenn Kinder Opfer von rechter Gewalt geworden sind. Diese trauen sich dann nicht mehr in die Schule oder an die Orte wie Spielplätze oder Freibäder, wo der Übergriff passiert ist. „Wir versuchen dann mit den Eltern eine Strategie zu entwickeln, wie die Kinder das Geschehene verarbeiten können“, erklärt eine Team-Sprecherin.

2016 Spitze der rechten Angriffe

Wie die Zahlen aus dem Jerichower Land und ganz Sachsen-Anhalt zeigten, war 2016 eine regelrechte Spitze bei den Zahlen der Angriffe zu verzeichnen. In dieser Zeit sei das Thema „Flüchtlingskrise“ besonders kontrovers diskutiert worden. „2015 waren die Zahlen schon angestiegen, aber im Vergleich zu 2014 hatten sich die Übergriffe schon mehr als verdoppelt, das war kaum noch zu schaffen, ausreichende Beratungen anzubieten“, erinnert sich eine der Sprecherinnen. Insgesamt acht Personen bilden das des Magdeburger Büros, zusätzlich gibt es Anlaufstellen in Salzwedel und Halle. Um trotzdem beispielsweise auch im Jerichower Land Hilfe anbieten zu können, verfügt das vom Verein Miteinander getragene Beratungsangebot über ein Fahrzeug, um die Betroffenen so erreichen zu können.

Bei dem Beratungsangebot handelt es sich vor allem um eine freiwillige Unterstützung: „Die Personen können selber entscheiden, ob sie das annehmen, was wir ihnen anbieten können. Unsere Hilfe ist auch unabhängig davon, ob die Opfer die Täter anzeigen wollen. Wir zeigen uns auf jeden Fall solidarisch mit den Opfern“, heißt es von dem Beratungs-Team. Sie sehen es kritisch, dass in vielen Fällen der Täter und seine Motivation im Vordergrund stehen und dabei vergessen wird, was die Opfer brauchen. Neben der Behandlung von körperlichen Verletzungen gehe es auch oft darum, dass die Opfer eine psychosoziale Beratung benötigen. „Viele Opfer sind traumatisiert, haben Schlafstörungen oder leiden unter Vertrauensverlust. Die Folgen sind ganz unterschiedlich. Manche wollen nur einmal über ihre Ängste reden, anderen hilft ein Selbstverteidigungskurs oder wir versuchen eine Vermittlung an therapeutische Stellen“, erklärt das Beratungs-Team das Vorgehen. Es gehe ihnen darum, dass die Opfer einen Weg zurück in einen strukturierten Alltag finden. Dabei haben sie festgestellt, dass es den Opfern nicht vorrangig darum geht, dass die Täter bestraft werden. „Wir haben oft mitbekommen, dass die Leidtragenden das Eingeständnis des Motivs hören wollen. Dass es nicht um sie als Person ging, sondern um die Einstellung des Täters“, so die Berater.