Rohbau für Burger Seniorenanlage „Eschenhof“ in wenigen Wochen fertig

Burg - Wo vor fünf Monaten der symbolische Spatenstich vollzogen wurde, sind heute die Grundrisse der künftigen Wohnungen und zwei Wohngemeinschaften in den vier Häusern zu erkennen, die derzeit zwei- und dreigeschossig hochgezogen werden. Auf der Nordseite bugsiert ein großer Kran noch Betonteile in die richtige Position. Die Baufirmen haben trotz der allgemeinen Materialkrise und des Fachkräftemangels ein Tempo vorgelegt, das manchen Vorbeifahrenden an der Parchauer Chaussee in Burg erstaunen lässt. Das weiß auch Babette Schmidt, Bauherrin und Geschäftsführerin der Yuvel Eschenhof GmbH: „Wir liegen nicht nur gut in der Zeit, sondern auch im Kostenrahmen. Die Firmen haben bislang sehr gute Arbeit geleistet, der Rohbau befindet sich in der Schlussphase.“ Anschließend stehen bis in die Sommermonate die umfangreichen Innenarbeiten auf dem Plan. „Parallel dazu wird auch das Außengelände je nach Baufortschritt ansprechend hergerichtet.“ Am Ziel, dass die ersten Mieter bereits im Juli/August 2022 einziehen können, könne festgehalten werden.