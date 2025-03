Nach acht Jahren Erfahrung in der Gastronomie eröffnet Farid Ahmad Soroosh im Rohrteich-Center Gommern sein „Gast Asia Bistro“. Die Geschichte eines Mannes, der viel Mut bewiesen und ein klares Konzept für sein Bistro hat.

Neues „Gast Asia Bistro“ in Gommern: Darauf können sich Kunden besonders freuen

Farid Ahmad Soroosh hat in Gommern das „Gast Asia Bistro“ eröffnet.

Gommern. Ob im Allee-Center in Magdeburg oder im Bambushaus in Gerwisch: Farid Ahmad Soroosh hat viel Gastroerfahrung. Und wagt nun den Schritt in die Selbständigkeit. Worauf sich seine Kunden besonders freuen können.