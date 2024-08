Gommern - Erhebliche Einschränkungen und eine anfängliche Chaos-Phase - davon war vor dem Beginn der Sanierung der B246a in Gommern die Rede. Am Montag, 26. August, ging es nun los mit dem ersten Bauabschnitt in der Salzstraße. So laufen die Bauarbeiten bisher.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.