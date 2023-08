Königsborn - Auf insgesamt rund 600 Metern wird seit Mitte Juli die Ortsdurchfahrt Königsborn (B 246) ausgebaut. Aus Sicht von Ortsbürgermeister Andreas Wilhelmy geht das Bauvorhaben gut voran. Der Baufortschritt sei täglich zu beobachten.

Als problematisch sieht er allerdings die Zufahrtsmöglichkeit der Rettungskräfte durch die Baustelle, vor allem Rettungsdienst und Feuerwehr. „Mir ist bewusst, dass es bei Tiefbauarbeiten nicht möglich ist, eine Befahrung sicherzustellen, jedoch sollte diese so schnell es geht wieder hergestellt werden“, betonte der Ortschef. Er drückte seine Hoffnung aus, dass die Baumaßnahme im Zeitplan liege und zum anvisierten Termin abgeschlossen werden könne.

Baukosten betragen rund 745.000 Euro

Danach sieht es im Moment aus. „Bei den Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Königsborn liegt alles im Plan“, teilte Andreas Tempelhof aus der Pressestelle des Infrastrukturministeriums in Magdeburg auf Nachfrage der Volksstimme mit. Rund 745 000 Euro werden in die Ortsdurchfahrt investiert.