Kita-Trägerschaft Schermen und Körbelitz kehren zur Gemeinde Möser zurück

Der Gemeinderat Möser hat für eine Rückkehr der Kindertagesstätten „MS Piratenclub“ in Schermen und „Regenbogen“ in Körbelitz in die kommunale Trägerschaft gestimmt. Ab 2022 soll die Trägerschaft wieder in den Händen der Gemeinde Möser liegen.