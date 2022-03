Schermens Ortsbürgermeister Marko Simon zur Trägerschaft für „MS Piratenclub“: „Schiff wieder in den Heimathafen“

Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Trägerschaft für die Kindertagesstätten in Schermen und Körbelitz wieder durch die Gemeinde Möser übernommen wird. Am 7. September wollen die Gemeinderäte darüber entscheiden.

Kinder spielen in der Kita Regenbogen in Körbelitz. Das pädagogische Konzept soll auf Wunsch von Eltern und Erzieherinnen trotz Trägerwechsels beibehalten bleiben.

Schermen/Körbelitz - Für eine kommunale Trägerschaft für die Kindertagesstätten (Kitas) „MS Piratenclub“ in Schermen und „Regenbogen“ in Körbelitz haben in dieser Woche der Ortschaftsrat Schermen und der Hauptausschuss der Gemeinde Möser votiert. Inzwischen liegt dazu ein fraktionsübergreifender Antrag von SPD, Die Linke und der FDP/Wienke-Fraktion im Gemeinderat Möser vor. Die Abstimmung darüber soll am 7. September im Gemeinderat stattfinden.