Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern in Möckern ist eskaliert. Der Vater eines Jugendlichen war daran beteiligt.

Möckern l Zwei 16-Jährige sind am Montagmorgen in Möckern auf dem Weg zur Schule aneinandergeraten. Wie die Polizei berichtet, eskalierte der Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Vater eines der beiden Jugendlichen beobachtete die Situation, griff ein und wurde so in die Schlägerei verwickelt.

Die Beteiligten fügten sich gegenseitig Verletzungen zu. Der Sohn des eingreifenden Vaters musste im Krankenhaus behandelt werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.