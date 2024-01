In Burg bei Magdeburg wird 2024 gebuddelt. Auch die Telekom will mit einem Glasfasernetz für schnelles Internet in der Kreisstadt des Jerichower Landes sorgen. Wo genau ausgebaut wird.

Schnelles Internet in Burg bei Magdeburg: In welchem Stadtteil die Telekom das Glasfasernetz verlegt

In Burg sollen in diesem Jahr Glasfaserleitungen für superschnelles Internet verlegt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Die Telekom wird sich in diesem Jahr an dem flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in der Kreisstadt Burg beteiligen. Und das in erheblichem Maße.