Burg wird jetzt abschnittsweise an das superschnelle Glasfasernetz angeschlossen. Welche Haushalte davon in den kommenden Monaten profitieren werden.

Burg. - In Burg wird derzeit an zahlreichen Straßen gebuddelt, geschachtet und wieder verschlossen. Zum größten Teil im Auftrag der Telekom, die den überwiegenden Bereich im Westen der Kreisstadt ans superschnelle Datennetz anschließen will – so zügig wie möglich. Aktuell erschließt das Unternehmen rund 3.600 Haushalte und Firmen bis ins jeweilige Haus.