Schockanruf trifft Rentnerin in Gommern sehr

Gommern - Am Freitagvormittag war Sieglinde M. (Name geändert, richtiger Name der Redaktion bekannt) zum Einkaufen unterwegs gewesen. Die 86-jährige Gommeranerin achtete darauf, pünktlich wieder zuhause zu sein, denn freitags in der Mittagspause ruft oft ihr Sohn an. Als sie die Wohnungstür aufschloss, klingelte bereits das Telefon. Sie hastete vorwärts, um den Anruf möglichst nicht zu verpassen.