Schüler aus Burg haben Dates mit Unternehmen aus dem Jerichower Land

Bei einem Speeddating können sich zukünftige Paare kennenlernen - oder auch Unternehmen und Azubis. In der Burger Clausewitzschule trafen sich 18 Firmen und 150 Schüler, um herauszufinden, ob es eine gemeinsame Zukunft gibt.

Burg - „Was würde euch denn an einem Beruf interessieren?“, fragt Stefanie Garbe von der Handwerkskammer Magdeburg die beiden Schüler, die ihr gerade gegenüber sitzen. Die beiden schauen etwas ratlos, aber davon lässt sie sich nicht verunsichern und beginnt mit einer Ausführung, welche Ausbildungsberufe im Landkreis angeboten werden. Gespräche wie dieses finden mehrfach in der Aula der Clausewitz-Schule in Burg statt.