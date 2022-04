Schüler Leonard Weber blickt auf das erste Jahr seit Veröffentlichung der App Buy To Go zurück

Im Januar stellte Leonard Weber seine App Buy To Go vor, die seit Oktober 2020 in den Appstores erhältlich ist. Nun blickt der Schüler aus Burg bei Magdeburg auf das erste Dreivierteljahr zurück und berichtet, wie er den weltweiten App-Markt in Zukunft weiter erobern will.

„Wenn man es nicht selber anpackt und etwas versucht, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man nicht weiterkommt.“ Leonard Weber lächelt selbstbewusst. Er hat etwas angepackt. Seit einem Jahr ist seine App Buy To Go auf dem Markt, die er im Januar in der Volksstimme vorstellte. „Und seitdem hat sich einiges getan“, berichtet er. Was kann Buy To Go eigentlich? Es ist eine App, in der Nachbarschaftshilfe und ähnliche Dienstleistungen von Privatpersonen angeboten werden. „Dabei können Personen eine Dienstleistung anbieten, beispielsweise, dass sie bei der Gartenarbeit helfen. Aber auch, wer jemanden sucht, der den Hund ausführt oder beim Einkaufen hilft, kann ein Gesuch starten“, erklärt der Schüler aus Burg.