Kurioses Bild in Möckern: Dort steckt ein Schwerlast-Transporter fest. Das Brückenteil, das auf dem Weg von Magdeburg nach Erlangen ist, ist schlicht zu groß - der Verkehr liegt lahm. So geht's jetzt weiter.

Unfassbar: Kolossaler Schwerlast-Transporter steckt in Möckern fest und legt Verkehr lahm

Bilder, die man nicht alle Tage sieht: In Möckern steckt seit der Nacht zu Dienstag ein Schwerlast-Transporter in einem Engpass der innerörtlichen Bundesstraße 246 a fest. Wegen seiner Ausmaße geht es in der schmalen Grätzer Straße für den fast 6 Meter breiten Koloss nicht weiter. Wie konnte das passieren?