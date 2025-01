Die Sanierung der B 246 in der Ortsdurchfahrt Königsborn stellt für das Dorf in diesem Jahr die größte Herausforderung dar. Grund zum Freuen gibt es aber auch.

Der 2. Bauabschnitt auf der B 246 beginnt in diesem Frühjahr. Vor allem die Arbeiten an der Brücke kurz vor der Einfahrt nach Neu-Königsborn werden eine Herausforderung.

Königsborn, - Welche Herausforderungen stehen in diesem Jahr bevor? Welche Höhepunkte lassen schon Vorfreude zu? Und welche Vorhaben gilt es in den nächsten Monaten zu realisieren? Um die Beantwortung der drei Fragen wurden alle Ortsbürgermeister der Gemeinde Biederitz gebeten. Heute: Frank Eisenhut, Ortsbürgermeister in Königsborn.