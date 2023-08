Einw ungewöhnliche Wette startet am Freitag, 13. August, in Burg und Magdeburg. Wer schafft dabei die größte Kaffeetafel und was müssen die Einwohner beider Sädte leisten?

Die Sparkasse MagdeBurg ruft am 13. August zur großen Stadtwette in Burg und Magdeburg auf.

Burg/Magdeburg - 200 Jahre Sparkasse. Das Jubiläum soll am Sonntag, 13. August, mit einer originellen Stadtwette in Burg und Magdeburg begangen werden. Sie lautet: „Wetten, dass … es die Magdeburger oder die Bürger des Jerichower Landes nicht schaffen, insgesamt 1.823 selbst gebackene, süße Teilchen auf dem Alten Markt in Magdeburg oder dem Magdalenenplatz in Burg auf der größten Kaffeetafel zu präsentieren?“

Gewertet werden die schönsten Backwerke - Muffins, Cupcakes, Torten oder Kuchen im Sparkassen-Design. „Gekürt werden jeweils die fünf schönsten und kreativsten Teilchen von einer Jury“, kündigt Sparkassen-Pressesprecher Mathias Geraldy mit. Das Prozedere: Stehen insgesamt 1823 süße Teilchen auf den Kaffeetafeln, verliert die Sparkasse und muss die Stadtwette einlösen. Die Sparkasse bittet alle, die Lust auf diese Wette haben, mit selbst gebackenem Kuchen zur Geburtstags-Kaffeetafel zu kommen, damit die größte Kaffeetafel in Burg (100 Meter auf dem Magdalenenplatz) beziehungsweise Magdeburg (200 Meter auf dem Alten Markt) entsteht.

Programm für Groß und Klein

Die Veranstaltungen werden moderiert, daneben gibt es ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. „Alle, die mit ihrem Backwerk auf den Marktplätzen erscheinen und dieses abgeben, nehmen automatisch an der Stadtwette teil. Der Sparkassen-Tipp: „Kuchen in rot mit Sparkassen-Logo oder in rot/weiß, Cupcakes mit Schokotalern, ein gebackener Goldbarren oder ein Dax-Kurven-Kuchen sind für den Gewinn der Preise besonders gut im Rennen“, so Geraldy. „Bringen Sie gern Familien und Freunde mit. Genießen Sie eigenes Backwerk bei einem Picknick an der Geburtstags-Kaffeetafel. Von der Sparkasse kommt kostenlos der Kaffee dazu.“Folgender Ablaufplan ist vorgesehen:

13 bis 18 Uhr: Live-Schaltungen zwischen beiden Standorten mit Moderation durch Susi Brandt und Holger Salmen; 13 bis 15 Uhr: Einreichen der Backwerke; 16.30 Uhr: Jurywertung und Preisübergabe; ab 17 Uhr: gemütlicher Ausklang.