Nach dem Einbruchsversuch im Juni ist die Filiale der Sparkasse MagdeBurg in Burg-Süd wieder geöffnet. Dieses Leistungsspektrum steht im Südring künftig zur Verfügung.

Sparkassenkunden aufgepasst: Filiale in Burg-Süd nach Einbruchsversuch wieder geöffnet

Die Sparkassenfiliale in Burg-Süd ist wieder geöffnet.

Burg. - Viele Sparkassenkunden in Burg-Süd müssen nicht mehr den weiteren Weg ins Zentrum der Kreisstadt in Kauf nehmen: Die SB-Filiale im Südring 1e kann wieder genutzt werden. „Zahlreiche Dienstleistungen stehen komplett zur Verfügung“, so Vorstandsmitglied Uwe Adelmeyer.