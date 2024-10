Erstmals in diesem Jahr ist ein Zirkus in Biederitz zu Gast. Heidi Spindler erzählt, auf welche Höhepunkte sich die Besucher ab Freitag freuen können.

Joline mit Tigerpython "Ka" ist unter anderen im Circus Aramannt am Freitag, Sonnabend und Sonntag auf der Kantorwiese in Biederitz zu erleben. Der Zirkus verspricht ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie zwischen Tierdressuren, Artistik und lustigen Einlagen des Clowns.

Biederitz. - An diesem Wochenende ist der Circus Aramannt aus Wiesenburg (Brandenburg) das erste Mal in Biederitz zu Gast. Am Freitagnachmittag um 16 Uhr erleben die Besucher die erste Vorstellung, am Samstag und Sonntag folgen zwei weitere.

Die Zirkusleute legen auf der Kantorwiese eine Zwischenstation ein. Gerade haben sie ihr Gastspiel in Zerbst beendet, in der nächsten Woche geht es weiter nach Haldensleben. Wegen ihrer Tiere reisen sie nie zu weite Strecken, erklärte Heidi Spindler. Ihr Zirkus ist ein Familienbetrieb. „Inzwischen in der dritten Generation.“

Richtige Zirkusatmosphäre

Wer bei Aramannt das Zirkuszelt betritt, soll echte Zirkusatmosphäre spüren. Deshalb legt die Familie großen Wert auf einen stimmigen Gesamteindruck vom gemütlichen, weil beheizten Zelt über Effekte wie Licht und Nebel bis zu echten Spänen in der Manege – und natürlich auf ein abwechslungsreiches Programm. Die Vorstellung bietet Akrobatik, Tierdressur und einen Clown. Denn: Hat es den Besuchern gefallen, empfehlen sie den Besuch an Freunde und Bekannte weiter. Das sei wichtig, damit genügend Zuschauer kommen, betonte Heidi Spindler.

Lesen Sie zum Thema auch:Wie Kinder zu Stars in der Manege werden

In Zeiten mit unzähligen Freizeitangeboten und hohen Energiekosten „ist Zirkus nicht einfach“. Vor allem die Tankkosten machten ihnen zu schaffen.

In der Manege haben Sorgen aber nichts zu suchen. Da sei es für jeden Artisten selbstverständlich, die Freude und Leidenschaft ihres Berufes mit dem Publikum zu teilen.

Gänse, Ponys, Pferde

„Wenn es aus dem Herzen kommt, dann sieht man das.“

Heidi Spindler weiß, dass Tiere im Zirkus teilweise kritisch gesehen werden. „Wer es nicht glaubt, kann sich bei uns überzeugen, dass es den Tieren gut geht.“ Vor allem die Nummer mit den Gänsen sei bei den Kindern sehr beliebt. Hunde, Ziegen, Ponys, Pferde und Schlangen sind ebenso zu erleben.

Gastfreundliches Biederitz

Am Mittwoch bauten sie ihr Quartier auf der Kantorwiese auf. Heute ist ein Teil der Familie schon wieder unterwegs, um die Werbung am nächsten Standort zu verteilen, der andere Teil kümmert sich in Biederitz um die Tiere und probt.

In Biederitz fühlt sich der Zirkus sehr gut aufgenommen. Nicht nur sei die Gemeinde sehr zuvorkommend und hilfsbereit, sondern auch gleich bei ihrer Ankunft seien die ersten Kinder vom Spielplatz auf der Kantorwiese rübergekommen, um sich die Tiere anzuschauen. „Das war wie in früheren Zeiten“, freute sich Heidi Spindler.

Vorstellungen an drei Tagen

Mit Angeboten wie Kinderpreisen für Erwachsene am Samstag, Ermäßigungen – die in Kindereinrichtungen oder Briefkästen verteilt wurden – am Sonntag und einem Preis für alle Plätze – auch für die Loge – am Freitag hofft der Zirkus auf eine große Resonanz.

Am Freitag und Sonnabend beginnen die Vorstellungen jeweils um 16 Uhr, am Sonntag schon um 15 Uhr.