Mit Bildern: Warum Superhelden für krebskranke Kinder in Magdeburg durch den Stadtpark laufen

Start und Ziel vom Kostümlauf für krebskranke Kinder lagen im Stadtpark in Magdeburg.

Gerwisch/Magdeburg - Der vierte Spendenlauf in Kostümen hat in Magdeburg so viele Läufer wie noch nie mobilisiert. Und auch die Spendensumme stellt einen Rekord dar. Die Idee zum „Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run“ - kurz KFFCCR - kommt von einem Freizeitläufer und Filmfan Christian Schlotfeldt aus Gerwisch.