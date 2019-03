Mit einem Mini-Bagger absolvierte Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein den ersten „Spatenstich“ für den Spielplatz in Karith. Otto Ferchland (l.) vom ausführenden Unternehmen hatten ihn in die Technik eingewiesen. Ortsbürgermeister Jörg-Ronald Lichtblau freute sich über die zukunftsweisende Investition in seine Ortschaft. Foto: Manuela Langner