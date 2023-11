Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möser. - Verschlissen. In einem Wort fasste Planer Ulrich Kirchner den Zustand der Sporthalle in Möser zusammen, als er am Montagvormittag unter anderem für Sportministerin Tamara Zieschang (CDU) das Bauprojekt vorstellte, für das sie einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 950.000 Euro mitbrachte.