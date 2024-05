Rund 30 Arbeitgeber präsentieren sich bei der Jobbörse in der Burger Stadthalle.

Stadthalle in Burg bei Magdeburg wird zur Jobbörse

Burg. - Stand an Stand reiht sich im Saal der Stadthalle aneinander, Unternehmen stellen sich vor, Interessierte führen Gespräche über mögliche Berufschancen. Das Jobcenter hat wieder zur Jobbörse eingeladen und rund 30 Arbeitgeber sind der Einladung gefolgt. Ebenso wie gut 500 Menschen, die auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sind, im Sprachgebrauch des Jobcenters Kunden genannt, die ebenfalls in die Stadthalle eingeladen worden sind.

Viele Möglichkeiten der Arbeitsförderung

„Einmal im Jahr ist es wichtig, im großen Maßstab Menschen und Arbeit zusammenzubringen“, sagte Jobcenter-Geschäftsführer Markus Weidel. Natürlich gebe es im Laufe eines Jahres auch viele andere Formate, mit denen Menschen auf den Arbeitsmarkt gebracht werden sollen.

Die Jobbörse ist nach wie vor ein populäres Format, wie Pressesprecherin Ulrike Mylius weiß. „Vom Azubi über den Job bis zur Fachkraft werden hier Möglichkeiten angeboten“, zählt sie auf. Arbeitgeber hätten ihr in den vergangenen Jahren stets von guten Gesprächen und dem ein oder anderen Probearbeiten berichtet, das schonmal ein guter Start gewesen sei.

Unterstützung wird geboten

„Wer Bedarf an Arbeitskräften hat, ist hier vor Ort, und wenn es zu einer Beschäftigung kommen soll, unterstützen wir das auch“, so Weidel. Und das sei auch gar nicht so kompliziert wie viele denken.