Auf der A2 zwischen Magdeburg und Burg in Richtung Berlin staut es sich am Freitagmittag.

Magdeburg (vs) - Das verlängerte Pfingstwochenende geht an den Start und auch auf den Autobahnen Mitteldeutschlands drohen Staus. Laut ADAC muss besonders am Freitag und am Samstag mit längeren Fahrzeiten gerechnet werden.

Lesen Sie auch: Stau-Gefahr am Pfingstwochenende - Auf diesen Autobahnen in Sachsen-Anhalt wird es eng

Stau zu Pfingsten: Viel Verkehr auf A2 zwischen Magdeburg und Burg

Einen Vorgeschmack gibt es seit dem Freitagmittag auf der A2 zwischen Magdeburg und Burg. In Richtung Berlin kommt der Verrkehr immer wieder zum Stillstand.

Neben dem hohen Verkehrsaufkommen behindert hier zusätzlich eine Baustelle den Reiseverkehr.