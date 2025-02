Preise nahezu verdoppelt Steigende Kosten für Abwasser in Möckern: Über 40 Bürger reichen Widerspruch beim AZV ein

Nach deutlicher Gebührenanhebung bei der Abwasserentsorgung regt sich jetzt Widerstand in Möckern. In anderen Zweckverbänden liegen die Kosten deutlich niedriger - trotz Neukalkulation in Krisenzeiten.