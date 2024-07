Gemeinde Biederitz bietet Grundstücke an Steigendes Interesse an Bauland in Heyrothsberge

Nachdem die Nachfrage an Bauplätzen in Heyrothsberge zuletzt schleppend verlief, vermeldet Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) nun gestiegenes Interesse an den sechs zu verkaufenden Grundstücken südlich des Parkweges in Heyrothsberge.