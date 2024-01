Burg - Die Sternsinger sind in Burg unterwegs. Am Dreikönigstag sind 22 Kinder aus der katholischen St. Johannes-Gemeinde ausgesendet worden, um den Segen in die Häuser zu bringen. In mehr als 100 Haushalten, darunter auch Seniorenheime, schauen die Kinder in der Stadt und den Ortschaften vorbei. In der kommenden Woche sind Rathaus und Landratsamt in Burg an der Reihe.

Erster Segen der Sternsinger wird am Nachmittag angebracht

Einen der ersten Segen, gab es im Burg am Sonnabendnachmittag am Wohnhaus der Familie Müller in der Nähe der katholischen Kirche. „Euer Haus soll gesegnet sein, für groß und klein“, sangen gleich vier Sternsinger im Vorschul- und Grundschulalter vor der Haustür und bekamen dafür eine Spende für die diesjährige Sammelaktion. Höhepunkt war natürlich die Übergabe des Segens, der nicht mehr früher an die Haustür geschrieben, sondern wetterfest als Aufkleber angeklebt wurde. Vorschülerin Victoria wurde bis an den Türrahmen gehoben, um den Aufkleber anzubringen.

Sternsingerin Victoria hatte die Aufgabe den Segen am Wohnhaus der Familie Müller in Burg anzubringen. Foto: Mike Fleske

Während die Jüngsten aus der Vorschule schon seit dem Vormittag ihrer Sternsinger-Premiere entgegenfieberten, war es für eine Älteren schon eine Tradition mit dabei zu sein und sich für die gute Sache einzusetzen. „Wir machen das schon seit einigen Jahren und erleben, dass sich die Menschen sehr über unseren Besuch freuen“, berichteten zwei Mädchen. Besonders in den Seniorenheimen, seien viele Menschen sehr gerührt, wenn Sternsinger zu Besuch kämen.

22 Sternsinger sind während einer Anacht mit Pfarrer Richard Perner aus derkatholischen St. Johannes der Täufer"-Kirche ausgesandt worden. Foto: Mike Fleske

Mit den Besuchen sammeln die Sternsinger Geld für Kinder in anderen Ländern. Beispielregion ist in diesem Jahr „Amazonien. Nicht selten wurde im Vorfeld die Frage gestellt: „Was ist denn Amazonien?“ Aufklärung gibt ein Film zur Aktion mit dem aus der Sendung „Willi wills wissen“, bekannten Willi Weitzel. Im Dreiländereck Kolumbien, Brasilien und Peru lernt er gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen im Outdoor-Klassenzimmer, pflanzt Bäume und kocht typische Gerichte aus der Region.

Spenden gehen nach Brasilien, Kolumbien und Peru

Das Amazonasgebiet erstreckt sich über neun südamerikanische Länder. Dort wächst der weltweit größte zusammenhängende tropische Regenwald. Etwa 33 Millionen Menschen leben in der Region, rund drei Millionen gehören zu indigenen Ethnien.

Doch Brandrodung, Abholzung und die Ausbeutung von Ressourcen zerstören die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung und auch der althergebrachte Kultur der Menschen ist gefährdet. Mit den gesammelten Spenden setzten sich Parteiorganisationen der Sternsinger dafür ein, dass in Amazonien sowie in anderen Regionen der Welt, das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt, einer Lebensgrundlage und Bildung umgesetzt wird.

Segen „to go“ in Genthin und Ziesar

Wer im Jerichower Land die Sternsinger unterstützen möchte, hat dazu beispielsweise am Sonntag, 7. Januar um 10 Uhr in der katholischen St. Marien-Kirche in Genthin die Möglichkeit. Dort gibt es dann einen Sternsingersegen zum Mitnehmen also „to go“.

Am Nachmittag gibt es um 17 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel im Burghof Ziesar (Brandenburg) für die Region mit Chorgesang und ebenfalls dem Segen zum Mitnehmen.