Heyrothsberge. Vom 8. bis 10. August 2025 heißt es wieder: Bühne frei für das Summershelter Festival. Bereits zum zwölften Mal verwandelt sich das idyllische Bunker-Parkgelände Heyrothsberge in eine lebendige Kulisse für Musik, Tanz, Kunst und Kultur.

Und alles umweht vom Hauch der Rock’n’Roll und Rockabilly-Zeit der 1950er Jahre. Was einst als Geheimtipp begann, hat sich längst zu einem festen Termin im Festivalkalender entwickelt – und bleibt dabei seinem besonderen Charme treu.

Volles Programm für Festival in Heyrothsberge

Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucher auf ein hochkarätiges Musikprogramm in der Nähe von Magdeburg freuen. Den Auftakt am Freitagabend machen die temperamentvollen „The New Tones“ aus Italien mit ihrem mitreißenden Doo-Wop-Sound.

Der Samstag bringt musikalische Vielfalt auf die Bühne: „DOC HORN & THE HORNBABES“ eröffnen den Tag, gefolgt von einem energiegeladenen Auftritt der niederländischen „Mandy Storm & The Cherry Bombs“.

Den krönenden Abschluss des Abends liefern die „Foggy Mountain Rockers“ mit purem Rockabilly. Am Sonntag sorgt die Band „5-O-Matics“ für einen stimmungsvollen Ausklang. Durch das gesamte Wochenende führen die beliebten Szene-DJs DJane Manu Tanzratte und DJ Haribo, die mit ihren Sets für nahtlose Übergänge und ausgelassene Stimmung sorgen.

Doch das Summershelter ist weit mehr als ein Musikfestival. Tanzkurse laden zum Mitmachen ein, ein bunter Marktplatz bietet Kunst, Mode und Kulinarisches, und auch Burlesque- sowie Modenschauen sorgen für stilvolle Unterhaltung. All das eingebettet in das grüne Parkambiente, das dem Festival seinen ganz besonderen Charakter verleiht.

Ein besonderes Highlight am Sonntag: Der beliebte Vintage-Flohmarkt lädt zum Stöbern, Entdecken und Schätze finden ein – ein Muss für alle Liebhaberinnen und Liebhaber von Retro, Raritäten und Kuriositäten.

Einlass ist am Freitag ab 17 Uhr und Samstag startet der Tag um 13 Uhr. Der Abschluss am Sonntag folgt ab 11 Uhr. Der Abschluss kommt am kostengünstigsten daher. So kostet eine Karte an diesen fünf Euro. Der Eintritt für den Samstag beläuft sich auf 45 Euro während der Auftakt mit 28 Euro zu Buche schlägt.

Wer alle drei Tage voll auskosten möchte, spart mit dem Wochenendticket für 65 Euro bares Geld. Weitere Informationen sind unter www.summershelter.de erhältlich. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Subkultur Magdeburg. Ernst-Reuter-Allee 32.