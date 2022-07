Tafel in Gommern hilft denen, die in Not geraten sind

Die Schicksale gleichen sich: Arbeitslosigkeit gefolgt von Hartz IV mit großer finanzieller Not. Die Tafel Gommern hilft seit Jahren jenen, die nicht genug Geld zum Leben haben. Jetzt erhielt die Tafel selbst eine Spende.

Gommern - „Ich bin sehr froh, dass es die Tafel in Gommern gibt“, sagt Sybille (Name von der Redaktion geändert). „Es ist eine wunderbare Einrichtung.“ Sie lässt den Blick über Obstkisten wandern, die sorgsam aufgereiht vor dem Verwaltungsgebäude der Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ in der Albert-Schweitzer-Straße stehen. Jeden Donnerstag zur Mittagszeit kann die Tafel die Räumlichkeiten nutzen, um jenen zu helfen, die es selber finanziell nicht mehr können. Sybille packt ein paar Mandarinen ein und lächelt.