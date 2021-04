Tankstelle Heyrothsberge vermehrt Ziel von Dieben

Heyrothsberge. In der Nacht zum Donnerstag war an der Tankstelle in der Berliner Straße in Heyrothsberge der Alarm ausgelöst worden, wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte. Vor Ort stellten die Polizisten eine eingeschlagene Scheibe im Eingangsbereich der HEM-Tankstelle fest. Zusätzlich zum Alarm sei auch ein Schutznebel ausgelöst worden, der den Innenbereich der Tankstelle vernebelte und damit dem Täter die Sicht erschwerte.

Die Polizeibeamten forderten einen Fährtenhund an. Dessen Einsatz hatte Erfolg. Ein polizeibekannter Mann sei bei der Suche im betrunkenen Zustand aufgefunden worden, so die Polizei. Er wurde durch die Polizisten belehrt und befragt. Im Rahmen der Befragung habe der Mann die Tat eingeräumt. Die Spurensicherung der Polizei nahm darüber hinaus Proben vom Tatort an der Tankstelle.

Es ist nicht das erste Mal, dass die HEM-Tankstelle in Heyrothsberge in den vergangenen Wochen zum Ziel von Überfällen wird. Erst am 29. März brachen laut Polizeirevier Jerichower Land zwei unbekannte Personen hier einen Staubsaugerautomaten auf. Sie hatten aber doppelt Pech. Zum einen war das Geldfach durch die Mitarbeiter der Tankstelle bereits geleert worden. Zum anderen hatte die Videoüberwachung der Tankstelle den Vorfall aufgezeichnet.

Vier Überfälle innerhalb von vier Wochen

Gerade einmal eine Woche zuvor, am 22. März, war an der Tankstelle schon einmal der Münzautomat eines Kärchers aufgebrochen worden. Dieses Mal nur von einer unbekannten Person, wie die Polizei im Anschluss mitteilte. Mit einem Bolzenschneider hatte der unbekannte Täter das Schloss des Saugautomaten durchtrennt. Umsonst, denn auch da war das Geldfach durch die Mitarbeiter der Tankstelle bereits geleert worden. Der Täter sei mit einem roten Motorrad geflüchtet, teilte das Polizeirevier nach der Tat mit.

Das rote Motorrad spielte auch bereits bei einem Vorfall an der Tankstelle am 13. März eine Rolle. Auch an diesem Sonnabend waren Polizeibeamte des Polizeirevieres Jerichower Land wegen eines Diebstahls zu der Tankstelle in Heyrothsberge gerufen worden. Vor Ort hatten die Polizisten nach eigenen Angaben festgestellt, dass gleich mehrere Geldkassetten der Saugautomaten aufgebrochen worden waren. Dabei sei ein zweistelliger Bargeldschaden entstanden, so die Polizei. Der Sachschaden an den Geräten liege aber höher als der des gestohlenen Bargeldes.

Polizei Jerichower Land findet rotes Motorrad

Auch bei dem Vorfall am 13. März hatte die Polizei Videomaterial zur Tat auswerten können. Daraus war ersichtlich, dass der Täter mit einem roten Motorrad flüchtete. Per Zeugenaufruf wandte sich das Polizeirevier Jerichower Land an die Bevölkerung und fragte, wer in der Nacht des Diebstahls besondere Vorkommnisse und insbesondere das rote Motorrad gesehen habe.

Das rote Motorrad sei inzwischen gefunden worden, sagte Kriminalhauptkommissar Christian Sewina vom Polizeirevier Jerichower Land auf Nachfrage. Wem es gehört, das müsse jetzt ermittelt werden.

Einen Zusammenhang zwischen dem versuchten Diebstahl des alkoholisierten Mannes in der Nacht zum Donnerstag und den Aufbrüchen der Geldkassetten der Kärcher an der Tankstelle sieht der Kriminalhauptkommissar nicht. Der aktuellste Vorfall sei die Tat eines Mannes, der seiner Sucht nachgegangen sei, so Sewina. Sprich: Der Mann hatte sich mit dem Einschlagen der Scheibe deshalb Zutritt zum Verkaufsraum verschaffen wollen, um an Nachschub in Form von Alkohol zu gelangen.

Marion Menken, Unternehmenssprecherin der Deutschen Tamoil GmbH, zu der die Tankstelle in Heyrothsberge gehört, erklärte: „Wir nehmen zu Straftaten, die auf HEM-Tankstellen verübt werden, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung.“ Das Unternehmen würde jedoch eng mit Polizei und Staatsanwaltschaft zusammen arbeiten.