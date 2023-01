Beim Tanzpunkt in Gommern geht es auf den ersten Blick für manch einen vielleicht etwas wild zu. Aber was die Kinder dort wirklich lernen, das konnte man jetzt sehen.

Sechs- und Siebenjährige tanzen den Regenbogenfisch im Tanzpunkt in der Knickstraße in Gommern.

Gommern - Mit dem Geister-Teufel-Tanz eröffneten in dieser Woche die Vier- und Fünfjährigen die Präsentationen im Tanzpunkt in der Knickstraße. Die Kinder zeigen ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern, was sie im zurückliegenden Halbjahr bei Tanzpädagogin Antje Barthels gelernt haben.