TED-Umfrage: Burger Flora soll im Kräutergarten in der Altstadt bleiben

Der aktuelle Standort der Burger Flora im Knoten- und Kräutergarten ist der beste. Das meinen zahlreiche Volksstimme-Leser am Telefon und in einer nichtrepräsentativen TED-Umfrage. Die AfD/Endert-Fraktion hat eine Verlagerung in den Flickschupark angeregt.

Burg - Klar gehöre die Flora in den Flickschupark. „Da hinterm Zaun an der Deichstraße sieht sie sowie kein Mensch“, sagte Erhardt Schuldt am Lesertelefon. Und die „alten und richtigen Burger“ könnten sich gut an die Zeiten erinnern, „als die Figur dort ins Auge fiel“. Der Burger unterstützt den AfD/Endert-Fraktion im Stadtrat, einen Antrag auf Umsetzung der Figur zu stellen.