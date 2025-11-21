weather bedeckt
  4. Zum letzten Mal Opas Stimme hören: Wie man Tote zum Sprechen bringen kann

trauer in Burg und Genthin KI lässt Tote sprechen: Zum letzten Mal Opas Stimme hören

Trauermarsch und Särge waren einmal. Heute geht auch die Bestattung individuelle und modernere Wege. Die KI soll beim Trost finden helfen, der Verstorbene ein Stück in einem Baum wieder leben.

Von Louis Hantelmann Aktualisiert: 25.11.2025, 09:38
Verschiedene Erinnerungsstücke aus der Asche des Verstorbenen werden bei Gabi Ewert in Genthin angeboten.
Verschiedene Erinnerungsstücke aus der Asche des Verstorbenen werden bei Gabi Ewert in Genthin angeboten. Foto: Louis Hantelmann

Burg/Genthin/Gommern. - Eine komplett in schwarz gekleidete Trauergemeinde, die hinter dem großen Eichensarg in Richtung Grabstelle schreitet - das war einmal. Stattdessen reihen sich Trauernde gehüllt in Farben wie Blau und Gold in den Trauermarsch hinter einer Urne. Der Tod in Schwarz und Eiche war einmal - jetzt wählen Angehörige Farbe, Natur, persönliche Motive und auch ganz individuelle Erinnerungsstücke.