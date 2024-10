Am Samstag starb ein 45-jähriger Mann nach einem Angriff auf offener Straße in Burg. Jetzt äußert sich die Staatsanwaltschaft Stendal zum Stand der Ermittlungen. Bei den Anwohnern hat die Tat tiefe Spuren hinterlassen.

Der Fluch der Todesnacht: Brutale Gewalt an Syrer schockt Anwohner in Burg

Die Polizei hat sich am Sonntagvormittag auf Spurensuche rund um den Südring begeben.

Burg. In der Nacht von Samstag zu Sonntag soll ein Syrer am Südring in Burg auf offener Straße getötet worden sein. Anwohner, die seit Jahrzehnten im Viertel leben, sind schockiert und fürchten nun um das Leben ihrer Familien.