Ein 45-jähriger Syrer ist in Burg-Süd Opfer eines tödlichen Verbrechens geworden. Die Polizei hat jeden Winkel in dem bekannten Wohngebiet unter die Lupe genommen. Die Volksstimme konnte exklusiv mit einer Ohrenzeugin reden.

Die Polizei sperrte den vermeintlichen Tatort in Burg-Süd großräumig ab und nahm auch noch am Sonntagmorgen jede Ecke in der Gegend unter die Lupe.

Burg - Entsetzen und Fassungslosigkeit sind auch am Sonntagmorgen noch die dominierenden Gefühle in Burg-Süd. Denn hier starb am Samstagabend ein 45-jähriger Syrer. Eine Anwohnerin ist Ohrenzeugin geworden und ziemlich deutlich gehört, was passiert sein könnte.