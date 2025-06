Möckern/Palma de Mallorca. - Es ist sein großer Traum: den 50. Geburtstag will Maik Horn aus Kränzlin bei Neuruppin mit seiner Frau und Freunden in einer Finca auf Mallorca feiern. Doch der Weg dorthin wird hart: Denn „Trecker-Maik“ scheut Flugzeuge und will daher mit seinem IFA-Traktor, Baujahr 1984 nach Malle rollen. Aufmunternde Worte und ein paar wesentliche Ersatzteile konnte sich der Brandenburger am Dienstag bei Lutz Katerbaum in Möckern abholen.

