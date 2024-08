Im Rahmen der dreiwöchigen Stadtradel-Aktion werden Teilnehmer vermehrt per Fahrrad unterwegs sein. In diesem Jahr schwitzen sie nicht nur für Umweltschutz und Prämien sondern auch für Pflaumenbäume.

Tritt in die Pedale: Fahrradfahrer radeln für Umweltschutz, Preise und Pflaumenbäume

Beim Unternehmer- und Vereinsradeln des Gommeraner Stadtfördervereins „Wir für Gommern“ nahmen traten über 20 Teilnehmer in die Pedale.

Gommern. Seit dem 10. und bis zum 30. August dreht sich im Jerichower Land wieder alles ums Radfahren: Die Stadtradeln-Aktion des Klima-Bündnisses ist zurückgekehrt. Drei Wochen lang haben die Einwohnerinnen und Einwohner der Region die Gelegenheit, durch die Nutzung des Fahrrads für ihre täglichen Wege ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Ziel ist es, möglichst viele Kilometer für das eigene Team zu sammeln. Jeder gefahrene Kilometer zählt und wird dem Konto des Teams gutgeschrieben.

Radeln auch für Vereine

Am Ende der Aktion wird das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern mit einem Pokal geehrt. Zudem gibt es für die besten Radler attraktive Sachpreise zu gewinnen. Im vergangenen Jahr nahmen insgesamt 42 Teams teil – und in diesem Jahr ist auch der Gommeraner Stadtförderverein „Wir für Gommern“ mit dabei.

Radeln ist für den Verein dabei kein Neuland. Schon seit Jahren findet regelmäßig das Unternehmerradeln statt, bei dem man unkompliziert und ohne große Hemmschwellen ins Gespräch kommen und seine Netzwerke ausbauen kann.

Zugegeben, Unternehmerradeln klingt etwas elitär und schränkt den Personenkreis arg ein. Das ist auch dem neuen Vereinsvorstand aufgefallen und hat daher die Klientel der spaßigen Veranstaltung erweitert. Aus dem Unternehmerradeln wurde somit in diesem Jahr zum ersten Mal das Unternehmer- und Vereinsradeln.

Jedes Jahr mehr Teilnehmer

Und tatsächlich, mehr als 20 Radfahrbegeisterte konnten am Freitagnachmittag am Startpunkt vor Gommerns Rathaus begrüßt werden. „Wir möchten die Vereine der Einheitsgemeinde damit ansprechen und animieren, dass sie gern beim Radeln dabei sein können und ihnen zeigen, dass wir gerne mit ihnen zusammen arbeiten und sie unterstützen. Hoffentlich werden es jedes Jahr ein paar mehr Teilnehmer“, sagt Otto Ferchland, Vorsitzender „Wir für Gommern“.

„Unterstützen“ ist dabei wortwörtlich zu nehmen. Nutznießer des ersten Unternehmer- und Vereinsradelns ist der Heimatverein Gommern. „Wir sammeln beim heutigen Radeln Geld für den Heimatverein, der sich für einzelne Projekte im Gommern starkmacht.

Eins davon ist in diesem Jahr der Pflaumenknick. Die Damen und Herren des Heimatvereins möchten dort 16 Pflaumenbäume pflanzen. Das unterstützen wir sehr gerne und schauen, dass wir einen Teil finanziell mit beitragen können“, erläutert Otto Ferchland.

350 Euro für Pflaumenbäume

Beim Radeln sind so 350 Euro an Spenden und Teilnehmergebühren zusammengekommen, über die sich nun der Heimatverein freuen kann - was letztlich dem Antlitz des Pflaumenknicks zugute kommen wird.

Die Radtour wurde von Gommerns Wegewart Steffen Grafe organisiert. Passend zum unterstützten Heimatverein stand dabei das Thema Heimatkunde auf dem Plan. Startpunkt war vor dem Rathaus. Durch die Naherholung ging es nach Pretzien mit einer Führung an der Elbe. Von dort ging es nach Dornburg und nach Prödel zum dortigen See.

Nach rund zwei Stunden waren die Radler in Gommern zurück und ließen den Abend in gemütlicher Runde an der Feuerwehr ausklingen.