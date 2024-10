gästehaus soll entstehen Expansion für noch mehr Attraktivität: Große Pläne auf dem Storchenhof in Loburg

Die Vogelschutzwarte in Loburg will sich vergrößern. In einem ehemaligen Wohngebäude soll neben einer großen Naturbibliothek sogar ein Gästehaus entstehen. Wann der Baustart angepeilt ist und die Pläne konkret aussehen.