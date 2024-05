Für knapp vier Monate werden ab August LKW wegen der Straßensanierung der B 246a großräumig um Gommern herumgeleitet. Auch an der Spitzkehre Dornburger Straße und Friedrich-Ebert-Straße (Foto) herrscht dann zumindest in dieser Hinsicht Ruhe. Wie das die Einwohner von Plötzky, Pretzien und Dannigkow sowie Erholung suchende Gäste in der Naherholung am Plattensee finden werden, steht auf einem anderen Blatt.

Foto: Thomas Schäfer