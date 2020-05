Ein Schulkind ist in Gommern von einem Auto angefahren worden. Die Neunjährige wurde dabei verletzt.

Gommern (vs) l In Gommern ist am Dienstagmorgen in der Magdeburger Straße ein Kind von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die neunjährige Schülerin wollte den Angaben der Polizei nach an einem Fugängerüberweg mit Ampel die Straße überqueren und ging bei Grün über die Fahrbahn.

Ein 43-jähriger Opelfahrer missachtete die für ihn rote Ampel und erfasste das Kind. Das Mädchen wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert und leicht verletzt. Es wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.