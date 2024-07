Schopsdorf - Bei einem Unfall im Jerichower Land ist in der Nacht zu Samstag eine Kuh angefahren und getötet worden.

Wie die Polizei in Burg miteilte, befuhr ein 34-jähriger Mann gegen 0.30 Uhr mit seinem Auto die Landstraße 52 in Richtung Schopsdorf, als die Kuh plötzlich die Fahrbahn überquerte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Die Kuh verendete am Unfallort. Der Verantwortliche wurde von der Polizei informiert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.