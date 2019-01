Eine Beschädigung an einem ehemaligen ALDI-Gebäude in Burg deutet auf eine Unfallflucht hin.

Burg l Den Spuren zu Folge ist ein Lkw gegen das Dach eines ehemaligen ALDI-Gebäudes gefahren. Festgestellt wurde die Beschädigung am Gebäude in der Zerbster Straße in Burg am Sonnabend.

Der Tatzeitraum sowie das verursachende Fahrzeug sind bislang unbekannt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921 9200 entgegen.