Unfall und Staus auf der A2: LKW kommt von Fahrbahn ab

Burg/Ziesar - Baustellen behindern derzeit den Verkehr auf der A2 zwischen Berlin und Magdeburg. Zusätzlich kommt es in den nächsten Stunden zu Fahrbahnsperrungen wegen der Bergung eines verunglückten Lkw.

Der Fahrer eines Kühllasters war am Mittwochmorgen (1. Dezember) in Richtung Magdeburg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nahe Ziesar nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Sattelzug krachte in ein Gebüsch, walzte auf etwa 50 Meter einen Schutzzaun nieder, versank mit den Rädern im aufgeweichten Erdreich und kippte auf die Seite.

Dabei wurde die Zugmaschine beschädigt, der Fahrer wurde aber nicht verletzt. Gegen Mittag sollen die Bergungsarbeiten beginnen. Dann wird sich die Staubildung in Richtung Magdeburg weiter verschärfen. Bereits jetzt kommen die Lkw zwischen Burg und Magdeburg auf etwa zehn Kilometer nur im Schritttempo voran. Grund ist eine Baustelle bei Rothensee.

In Richtung Berlin stockt ebenfalls der Verkehr. Hier finden zwischen Eilsleben und Bornstedt Reparaturarbeiten statt.

Die Ursache für den Unfall ist noch ungeklärt. Foto: Matthias Strauß