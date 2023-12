Autofahrer im Jerichower Land tun sich in der dunklen Jahreszeit schwer. Der ADAC kennt die Gründe, die auch mit dem Verhalten von Wildtieren zu tun haben.

Burg/Genthin - Zusammenprall von einem Linienbus mit einem Wildschwein auf der B246 bei Burg, eine Fahrerin rutscht bei Regenwetter mit ihrem Pkw auf der L52 zwischen Niegripp und Burg in einen Graben, im Baustellenbereich der Autobahn 2 kommt es zu einem Auffahrunfall. Was alle Meldungen eint, ist die Tatsache, dass die Unfälle plötzlich passiert sind. Und in der dunklen Jahreszeit.