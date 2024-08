Der Mangel an Medizinern ist im Jerichower Land groß. Eine Initiative der Fraktion SPD/Dr. Wolffgang stößt nun bei Kommunalpolitikern auf breite Zustimmung.

Unterversorgung: So sollen Zahnärzte nach Burg gelockt werden

Initiative will auch Hausärztemangel bekämpfen

In den kommenden zehn Jahren werden viele Praxen in Burg schloießen.

Burg. - Die Versorgung mit Ärzten und Zahnärzten in Burg ist dünn. Und sie droht in den kommenden Jahren noch dünner zu werden. Dagegen soll nun etwas getan werden, die Fraktion SPD/Dr. Wolffgang hat einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Was sieht der vor?