Die Toilettenanlagen in den Burger Parkanlagen und in der Schartauer Straße wurden erneut Opfer von Vandalismus. Das kostet nicht nur Geld, sondern hat auch gravierende Folgen.

Vorerst Gesperrt: die Toilette in der Schartauer Straße in Burg. Die Einrichtung wurde demoliert.

Burg. - Der Vandalismus in Burg kennt keine Grenzen, so dass nun alle öffentlichen Toiletten in den Parkanlagen und in der Schartauer Straße defekt sind. Wann sie wieder genutzt werden können, hängt von den Reparaturen ab und davon, ob Teile geordert werden müssen, so Bürgermeister Philipp Stark (parteilos), der auf einen hohen Sachschaden verweist. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Anlagen möglichst wieder aufgesucht werden können.“