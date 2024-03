Leitzkau. - Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Comedy - auf Schloss Leitzkau im Jerichower Land ist nicht nur Geschichte, sondern auch Kultur zuhause.

„Wir haben auch für dieses Jahr wieder viele interessante Veranstaltungen organisieren können. Ja, wir haben uns viel Mühe gemacht und hoffen, dass es von unseren Besuchern honoriert wird“, sagt Viola Handke vom Förderkreis Leitzkau und setzt ein zufriedenes Lächeln auf.

Töpfermarkt ist ein Besuchermagnet

Sie darf zufrieden sein. Das Programm des Leitzkauer Schlosses ist pickepackevoll mit Angeboten, die zu mehreren Besuche anregen.

Ein besonderer Höhepunkt ist der 30. Leitzkauer Töpfermarkt. Seit drei Jahrzehnten bieten hier Könner ihres Fachs herausragende Töpferarbeiten an. „Wir sind noch an den Feinjustierungen zum Rahmenprogramm, aber das Motto des diesjährigen Marktes steht schon fest: ’Einfach schön’“, ist dazu von Viola Handke zu erfahren. Die Besucher dürfen gespannt sein, was sich die Keramikkünstler zu diesem Motto ausdenken, um den begehrten Töpfermarktpreis zugewinnen. Der Markt findet am Wochenende des 14. und 15. Septembers statt.

Schon in zwei Wochen kann man sich auf ein ganz anderes Metier freuen: „Köfer liest Köfer“. Heike Köfer ist erstmals in Leitzkau zu Gast und liest Geschichten ihres Mannes Herbert Köfer.

Heike Köfer liest in Leitzkau. Foto: Köfer

Die Popularität des Theater- und Filmschauspielers, Moderators und ersten Nachrichtensprechers des DDR-Fernsehens ist auch nach seinem Tod ungebrochen. Herbert Köfer war der älteste aktive Schauspieler der Welt, 2021 verstarb er mit 100 Jahren.

Seine Ehefrau und Kollegin Heike Köfer ist am 16. März 2024 ab 19.30 Uhr mit seinem Buch „99 und kein bisschen leise“ auf Lesetour in Leitzkau.

Ein erstes Mal wird es auch am 27. April 2024 geben. „Wir haben dann Stefan Klucke und Dirk Pusche zu Gast – das Musikkabarett ’Schwarze Grütze’“, freut sich Viola Handke. Das Potsdamer Duo begibt sich in seinem Programm auf „Ganz dünnes Eis“.

Erstmalig ist das Musikkabarett „Schwarze Grütze“ zu Gast. Foto: Schwarze Grütze

Musikfreunde können sich schon jetzt auf den 20. September 2024 freuen. Dann gibt es eine Neuauflage von „Jazz im Schloss“. Ein Abend zwischen Soul, Funk, Gospel und Blues, den man nicht verpassen sollte.