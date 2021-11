Verkehrs-Chaos auf der A2: Frust der Autofahrer entlädt sich bei Polizisten

Lostau/Hohenwarthe - "Nach einem Auffahrunfall mit einem Sattelzug ist die Autobahn 2 seit Dienstagabend in Richtung Hannover zwischen den Abschnitten Burg Zentrum und Lostau voll gesperrt", hieß es am Abend des 16. Novembers.

Dort war gegen 19.15 Uhr ein Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst in einen Stau vor einer Baustelle gefahren, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Fahrer habe versucht, dem Stauende auf Höhe des Parkplatzes Krähenberge noch auszuweichen, dies sei ihm aber nicht mehr gelungen. Stattdessen fuhr er in einen Tankwagen. Der Tanklaster wurde dabei am Heck stark beschädigt und muss abgepumpt werden.

Der 37 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Auch auf der B1 kam es zu Verzögerungen für die Verkehrsteilnehmer. Foto: Polizei

Situation entspannt sich auf der A2

Wie die Polizei des Jerichower Landes in einer Pressemitteilung erklärt, sei es auch auf der Umgehungsroute (Bundesstraße 1) zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Unzählige Verkehrsteilnehmer, darunter viele Berufspendler, rund um Burg und Lostau waren betroffen. Stellenweise ging in diesem Bereich gar nichts mehr. Der Frust unter den Verkehrsteilnehmern war groß und entlud sich partiell bei der Polizei. "Zu Anzeigen und Straftaten kam es aber nicht. Die Beamten konnten den Frust natürlich auch verstehen und sind auf derartige Situationen eingestellt", erklärt Pressesprecher Frank Eismann auf Nachfrage der Volksstimme am Telefon.

"Bis zu bestimmten Grenzen ist Frust auch nachvollziehbar. Diese Grenzen wurden aber nicht überschritten", so Eismann am Ende des Gesprächs.

Zurzeit entspanne sich die Situation auf der A2 wieder. Allerdings könne es immer noch zu Verzögerungen kommen, da ein so großer Stau auch noch Stunden nach der Öffnung einzelner Straßenabschnitte Nachwirkungen habe.